ماليزيا تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين رينجيت ماليزي لميانمار

كوالالمبور- (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن ماليزيا تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين رينجيت ماليزي (الدولار يساوي 4 ,4 رينجيت ماليزي) لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار.

وذكرت صحيفة ستار الماليزية أن إبراهيم قال إن الزلزال تسبب في دمار بالغ، مضيفا أنه بما أن ماليزيا تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) فإنها ملتزمة بالقيام بدور فعال وذو معنى في رد الفعل الجماعي بالمنطقة.

وأضاف في بيان اليوم الأحد " لقد أصدرت أوامري لوزير الخارجية بترأس مهمة إنسانية إلى ميانمار الأسبوع المقبل، مؤكدا دعم ماليزيا لجهود البحث والإنقاذ الجارية".

وأضاف" لقد تم إرسال فرق من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، وتعمل الآن على الأرض جنبا إلى جنب مع زملائها على الخطوط الأمامية في عمليات الإنقاذ".