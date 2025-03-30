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أبو مازن يشكر الرئيس السيسي على موقفه من القضية الفلسطينية

02:33 م الأحد 30 مارس 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

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وكالات

وجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، الأحد، شكره إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر".

وتابعت وكالة الأنباء الفلسطينية: "هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر، متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، كما شكره على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس الفلسطيني قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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محمود عباس أبو مازن الرئيس السيسي القضية الفلسطينية
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