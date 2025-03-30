نواف سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها

بيروت/ الرياض- (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بقواها الذاتية، وفق ما جاء في اتفاق الطائف، بما يحقق سلامة البلاد واستقرارها، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين والسياح.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن سلام اختتم زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدى صلاة عيد الفطر المبارك في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة، إلى جانب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي استضافه بعدها على مائدة فطور، تلاها اجتماع مغلق جرى خلاله البحث في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي سُبُلِ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن سلام احتضان المملكة العربية السعودية لمئات آلاف اللبنانيين العاملين على أراضيها، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في تعزيز الشراكة بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بمشاريع الاتفاقيات المعدة بينهما.

ونوه سلام بالجهد المبذول من الطرفين للوصول إلى رفع الحظر على الصادرات من لبنان، والسماح بسفر الأشقاء السعوديين إليه، لافتاً إلى مضي لبنان بسياسة الاصلاحات، لا سيما المالية والمؤسساتية، من أجل تفعيل الاستثمارات والنهوض باقتصاد البلاد.

ودعا سلام المملكة العربية السعودية إلى دعم لبنان في هذا المسار، ليستعيد ثقة أبنائه، وكذلك أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

ووفق البيان ، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة تقف دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على استعادة ازدهاره في المجالات المختلفة، وذلك من خلال إرساء الأمن والاستقرار، وإجراء الإصلاحات الضرورية، داعياً إلى وجوب الاستفادة من كل الفرص المتوفرة اليوم لتحقيق ذلك وللخروج من الأزمات المستمرة.

ووطبقا للبيان، شدد الجانبان اللبناني والسعودي على ضرورة عودة الأمن والاستقرار في سوريا، خصوصاً أن أي اهتزاز أمني تشهده سوريا سينعكس سلباً على لبنان والمنطقة.

وشكر رئيس الحكومة اللبنانية ولي العهد السعودي على المساعي التي بذلتها المملكة لإطلاق مسار ضبط الحدود اللبنانية السورية وترسيمها، ومعالجة سائر النقاط العالقة بين البلدين.

وكان ولي العهد السعودي استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهه، ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتوجه سلام فجر اليوم إلى مكة المكرمة، حيث استهل الزيارة بأداء صلاة الفجر في رحاب الحرم المكي الشريف، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،ومفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.