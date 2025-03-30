نتنياهو: سننفذ "خطة التهجير" في غزة وحماس ستلقي سلاحها

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن حكومته تعتزم تنفيذ "خطة الهجرة" في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس ستلقي سلاحها وسيُسمح لقادتها بالخروج من القطاع.



وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال نتنياهو إن الضغط العسكري مستمر لسحق قدرات حماس وتهيئة الظروف لإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف: "قررنا الليلة الماضية تصعيد الضغط أكثر للقضاء على حماس بشكل أكبر وخلق أفضل الظروف لاستعادة الأسرى."



كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده مستعدة للتفاوض لكنها تفعل ذلك "تحت النار"، مشددًا على أن المفاوضات حققت نتائج مفاجئة بفضل الضغوط العسكرية والسياسية.



وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تقدم تنازلات أمام حزب الله، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطبق التعليمات بصرامة تامة. كما حمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجمات تنطلق من أراضيها، مضيفًا: "نحن نحترم الدولة اللبنانية وجيشها، ولذلك نطالبهم بما يطالبون به ممن يحترمونه."