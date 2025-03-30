فيديو يوثق غرق سيارات في مياه الفيضانات بتكساس

وكالات

ضربت عواصف رعدية شديدة منطقة ريو غراندي فالي بجنوب ولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى هطول كميات هائلة من الأمطار تعادل ما يسجَّل عادة خلال نصف عام، متسببة في فيضانات واسعة قرب الحدود مع المكسيك.

وأجبرت مياه الفيضانات العشرات من السائقين على التخلي عن سياراتهم التي غمرتها المياه على الطرق، فيما نفذت فرق الطوارئ أكثر من 50 عملية إنقاذ لإنقاذ العالقين في المناطق المتضررة.

غمرت المياه السيارات بسبب الفيضانات الخطيرة في ماكالين بولاية تكساس، مما أدى إلى تقطع السبل بالسائقين وسط العواصف الرعدية الشديدة في المنطقة

الولايات المتحدة 🇺🇸 #txwx 🚨

pic.twitter.com/nd7jJKR6d8 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) March 29, 2025

وأظهرت مقاطع مصوَّرة الشوارع وقد تحولت إلى أنهار، حيث غمرت المياه السيارات المتوقفة، بينما انتظر بعض السائقين على الأرصفة أملاً في انحسار المياه.

وتحذر السلطات المحلية من استمرار الطقس العاصف، داعية السكان إلى توخي الحذر وتجنب الطرق المغمورة بالمياه.