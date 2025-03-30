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فيديو يوثق غرق سيارات في مياه الفيضانات بتكساس

01:32 م الأحد 30 مارس 2025

غرق السيارة

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وكالات

ضربت عواصف رعدية شديدة منطقة ريو غراندي فالي بجنوب ولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى هطول كميات هائلة من الأمطار تعادل ما يسجَّل عادة خلال نصف عام، متسببة في فيضانات واسعة قرب الحدود مع المكسيك.

وأجبرت مياه الفيضانات العشرات من السائقين على التخلي عن سياراتهم التي غمرتها المياه على الطرق، فيما نفذت فرق الطوارئ أكثر من 50 عملية إنقاذ لإنقاذ العالقين في المناطق المتضررة.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة الشوارع وقد تحولت إلى أنهار، حيث غمرت المياه السيارات المتوقفة، بينما انتظر بعض السائقين على الأرصفة أملاً في انحسار المياه.

وتحذر السلطات المحلية من استمرار الطقس العاصف، داعية السكان إلى توخي الحذر وتجنب الطرق المغمورة بالمياه.

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غرق سيارات مياه الفيضانات بتكساس عواصف رعدية
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