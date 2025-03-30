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هند قبوات.. أول وزيرة مسيحية والمرأة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة

01:23 م الأحد 30 مارس 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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وكالات


أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تعيين السياسية والباحثة هند قبوات في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة، التي تم الإعلان عنها رسميًا، السبت.

وتنتمي قبوات إلى الطائفة المسيحية، وهي سياسية سورية بارزة وأستاذة مساعدة، تشغل منصب مديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية التابع لـ"جامعة جورج ماسون".


كما تم اختيارها لعضوية اللجنة التحضيرية لـ"مؤتمر الحوار الوطني في سوريا 2025"، وهو المؤتمر الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد بعد التغيرات الجذرية التي شهدتها.


وسبق أن شغلت قبوات مناصب هامة في المشهد السياسي السوري المعارض، حيث كانت النائبة السابقة لرئيس مكتب "هيئة التفاوض" السورية في جنيف، كما عملت أستاذة زائرة في قسم المفاوضات بكلية الحقوق في "جامعة هارفارد".


وكانت أيضًا عضوة في "الهيئة العليا للمفاوضات"، وهي إحدى الهيئات التي شكلت جزءًا من المعارضة السورية خلال الأعوام الماضية. وتحمل قبوات درجة ماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية "فليتشر" بجامعة "تافتس" في الولايات المتحدة الأمريكية.


ويأتي تعيين قبوات في إطار التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والتي تضم شخصيات من مختلف الأطياف السورية.


وأكد الشرع خلال مراسم الإعلان عن الحكومة أن "هذه الحكومة تمثل بداية مرحلة جديدة للمضي قدمًا نحو المستقبل"، مضيفًا أن الهدف الأساسي لهذه الحكومة هو "إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإرساء قواعد الديمقراطية في سوريا".

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