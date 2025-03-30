إعلان

بسبب جواز سفر.. طائرة أمريكية متجهة إلى الصين تعود بعد ساعتين من الإقلاع

12:54 م الأحد 30 مارس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اضطرّت طائرة من طراز "بوينغ 787" تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، للعودة إلى الولايات المتحدة بعد ساعتين من الإقلاع، وذلك بعد اكتشاف أن أحد الطيارين نسي جواز سفره، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان لـ CNN.

وأوضحت "يونايتد" أن الرحلة رقم 198، التي كانت تقل 257 راكبًا و13 من أفراد الطاقم، غادرت مطار لوس أنجلوس الدولي، لكنها اضطرت للهبوط في سان فرانسيسكو قبل أن تستأنف رحلتها إلى الصين بعد تبديل الطاقم.

وأكدت الشركة أنها قدمت للركاب قسائم وجبات وتعويضات، بينما هبطت الطائرة في شنغهاي متأخرة بست ساعات عن موعدها الأصلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين لوس أنجلوس الولايات المتحدة مطار لوس أنجلوس الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد
شيخ مطارنة الكنيسة وقائم مقام البابا.. محطات بارزة في حياة الأنبا باخوميوس