بسبب جواز سفر.. طائرة أمريكية متجهة إلى الصين تعود بعد ساعتين من الإقلاع

وكالات

اضطرّت طائرة من طراز "بوينغ 787" تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، للعودة إلى الولايات المتحدة بعد ساعتين من الإقلاع، وذلك بعد اكتشاف أن أحد الطيارين نسي جواز سفره، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان لـ CNN.

وأوضحت "يونايتد" أن الرحلة رقم 198، التي كانت تقل 257 راكبًا و13 من أفراد الطاقم، غادرت مطار لوس أنجلوس الدولي، لكنها اضطرت للهبوط في سان فرانسيسكو قبل أن تستأنف رحلتها إلى الصين بعد تبديل الطاقم.

طائرة متجهة إلى #الصين تعود بعد ساعتين والسبب.. نسيان وثائق مهمةhttps://t.co/fV7WSdFo8U pic.twitter.com/DAo96im9FX — CNN بالعربية (@cnnarabic) March 29, 2025

وأكدت الشركة أنها قدمت للركاب قسائم وجبات وتعويضات، بينما هبطت الطائرة في شنغهاي متأخرة بست ساعات عن موعدها الأصلي.