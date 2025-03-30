لمواجهة ارتفاع أسعار العقار والإيجارات.. 5 توجيهات عاجلة من ولي العهد السعودي

وكالات

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهات باتخاذ 5 إجراءات لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والإيجارات في العاصمة الرياض، بعد صدور الموافقة الملكية.



ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تضمنت التوجيهات:



1. رفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي شمال مدينة الرياض، بما يشمل البيع والشراء والتجزئة وإصدار رخص البناء، في مناطق محددة تبلغ مساحتها الإجمالية 81.48 كيلومترًا مربعًا، بهدف زيادة المعروض العقاري.

2. توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين، تتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع وضع ضوابط تمنع المضاربة العقارية.

3. تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، لتعزيز المعروض العقاري وزيادة فرص التملك.

4. ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، لضمان التوازن بين حقوق الأطراف ومنع الارتفاع غير المبرر للإيجارات.

5. مراقبة أسعار العقارات عبر الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ورفع تقارير دورية لضمان استقرار السوق.