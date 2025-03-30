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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي

12:28 م الأحد 30 مارس 2025

مطار بن غوريون

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وكالات


أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، اليوم، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، في إطار عملياتها العسكرية التي تقول إنها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.


وقال يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة، في بيان: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، استهدفت قواتنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل "ستتواصل حتى إنهاء العدوان في غزة".


وأضاف سريع أن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين "فشلت في منعنا من مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا استمرار العمليات التي تستهدف "الكيان الصهيوني" ردًا على الحرب في قطاع غزة.

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