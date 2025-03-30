نتنياهو: الحكومة قررت زيادة الضغط العسكري على حماس

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته قررت زيادة الضغوط على حركة حماس، مشيرًا إلى أن "الضغط العسكري والسياسي هو الوحيد الذي أعاد الأسرى وليس الشعارات الفارغة".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، قال نتنياهو إن على حماس أن تلقي سلاحها، معتبرًا أن التدخل الأمريكي القوي ضد الحوثيين يمثل "تغييرًا كبيرًا" في المشهد الإقليمي.

وبشأن لبنان، شدد نتنياهو على أن الدولة اللبنانية مسؤولة عما يخرج من أراضيها، داعيًا الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات لمنع التصعيد على الحدود.