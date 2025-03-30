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بالحرم.. فيديو لامرأة تصفع رجل أمن يشعل الجدل ورد رسمي من السلطات

12:04 م الأحد 30 مارس 2025

امرأة تصفع رجل تعبيرية

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع، مقطع فيديو يظهر قيام امرأة بصفع رجل أمن فيما بدا أنه حرم المدينة المنورة، ورد رجل الأمن عليها بصفعتين، ما أثار تفاعلا واسعا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول محاولة رجل الأمن منع المرأة من الدخول من منطقة يبدو أنها ممنوعة وفجأة بادرت المرأة بصفع رجل الأمن الذي صفعها مرتين بالمقابل، الأمر الذي أثار انقساما بين نشطاء على مواقع التواصل إن كان تصرفه صحيحا أم لا.

ومن جهتها نشرت وزارة الداخلية السعودية صورة مموهة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة سناب شات، قائلة بتعليق: "أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه تم مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها".

ولم تقدم الداخلية السعودية في بيانها تفاصيل إضافية عن جنسية المرأة أو تفاصيل الإشكال الذي وقع.

وكانت قد بيّنت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن في أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، والمقتضية العقوبة المغلظة.

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امرأة تصفع رجل المدينة المنورة مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية السعودية
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