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إعلام عبري: إسرائيل ترفض مقترح الوسطاء وتطرح بديلًا للهدنة في غزة

11:44 ص الأحد 30 مارس 2025

غزة

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وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قدمت مقترحًا بديلاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ما يعني عدم موافقتها على المقترح الذي طرحه الوسطاء، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفق الصحيفة فإن إسرائيل طلبت في مقترحها الجديد الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس، بدلًا من 5 فقط كما ورد في المقترح المصري.

وأكدت الصحيفة أن تل أبيب تأمل التوصل إلى اتفاق تهدئة قبل عيد الفصح اليهودي، الذي يحل بين 12 و20 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة مشاورات عقب تلقي المقترح، ورد عليه بمقترح بديل منسّق بالكامل مع واشنطن، دون الكشف عن تفاصيله.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك بعض التقدم في المفاوضات رغم إصرار إسرائيل على زيادة عدد الأسرى المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوسطاء قد يسعون إلى حلٍّ وسط بين الطرفين.

وكانت حماس قد أعلنت، مساء السبت، على لسان رئيس مكتبها في غزة خليل الحية، أنها وافقت على مقترح جديد من مصر وقطر، معربة عن أملها ألا تعرقل إسرائيل التنفيذ، دون الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق المقترح.

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غزة الهدنة في غزة وقف إطلاق النار تبادل الأسرى
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