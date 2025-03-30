ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى 1644

بانكوك- (أ ب)

أعلنت الحكومة الوطنية الموازية في ميانمار، التي تنسق الكفاح الشعبي ضد النظام العسكري الحاكم، يوم السبت عن هدنة جزئية من جانب واحد لتسهيل جهود الإغاثة من آثار الزلزال وذلك مع ارتفاع حصيلة القتلى في البلاد بسبب الكارثة إلى 1644 شخصا.

ويشكل هذا الرقم زيادة كبيرة في حصيلة القتلى مقارنة مع حصيلة قتلى بلغت 1002 تم الإعلان عنها قبل ساعات قليلة فقط، ما يبرز صعوبة تأكيد عدد الضحايا في منطقة واسعة واحتمالية استمرار زيادة الأرقام بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7 ,7 درجة على مقياس ريختر يوم الجمعة. كما ارتفع عدد المصابين إلى 3408، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 139.

وفي تايلاند المجاورة، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 17. وقد هز الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون شخص، وأجزاء أخرى من البلاد. وتم الإبلاغ عن أضرار في العديد من الأماكن في الشمال، لكن الإصابات اقتصرت على بانكوك.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست اليوم الأحد أن 77 شخصا مازالوا في عداد المفقودين بسبب الزلزال.

وأعلنت إدارة العاصمة بانكوك عن مقتل 17 شخصا وإصابة 32 آخرين صباح اليوم الأحد.

وقالت إدارة مراقبة الزلازل أنه حتى ظهر اليوم الأحد كان هناك 166 هزة ارتدادية بعد زلزال ميانمار.

وتمكنت طائرتان هنديتان للنقل العسكري من طراز سي-17، من الهبوط في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في نايبيداو، عاصمة ميانمار وعلى متنهما وحدة مستشفى ميداني وحوالي 120 فردا ، من المقرر أن يسافروا بعد ذلك شمالا إلى ماندالاي لإنشاء مركز علاج طارئ يضم 60 سريرا، حسب وزارة الخارجية الهندية.

وتم نقل إمدادات هندية أخرى جوا إلى يانجون، أكبر مدينة في ميانمار والتي كانت مركزا لجهود الإغاثة الأجنبية الأخرى.

ومن المتوقع أن تصل اليوم الأحد قافلة مكونة من 17 شاحنة بضائع صينية ، تحمل ملاجئ متنقلة وإمدادات طبية أساسية إلى ماندالاي، بعد القيام برحلة شاقة عبر الطريق البري من يانجون.

وقالت الصين إنها أرسلت أكثر من 135 من أفراد الإنقاذ والخبراء بالإضافة إلى إمدادات مثل المعدات الطبية والمولدات وتعهدت بتقديم حوالي 8ر13 مليون دولار كمساعدات طارئة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنها أرسلت 120 من رجال الإنقاذ وإمدادات إلى يانجون، وذكرت وزارة الصحة في البلاد أن موسكو أرسلت فريقا طبيا إلى ميانمار.