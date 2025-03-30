نتنياهو يتوجه إلى المجر الأربعاء المقبل

تل أبيب- (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر الأربعاء المقبل، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب نتنياهو القول إنه سيلتقي بنظيره المجري فيكتور أوربان.

وأضاف المكتب أنه من المقرر أن يعود نتنياهو إلى تل آبيب يوم الأحد المقبل.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد ذكرت في 13 مارس الجاري أن كبير مسؤولي مكتب أوربان قد قال في مؤتمر صحفي إن نتنياهو سوف يتوجه إلى المجر في زيارة رسمية خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن أوربان دعا نتنياهو لزيارة المجر في نوفمبر الماضي، قائلا إنه سوف يضمن "عدم تنفيذ" مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.