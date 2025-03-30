جالانت: يجب التحقيق مع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين بشأن ما سبق 7 أكتوبر

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت دعوته إلى فتح تحقيق شامل يشمل جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين فيما سبق هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقال جالانت "التحقيق يجب أن يشملني وكل من كان في موقع المسؤولية"، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري المصغر أوصى قبل الهجوم بتنفيذ خطة أعدتها وحدة تنسيق العمل الحكومي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وبحسب القناة، فقد تم إعداد هذه الخطة في يونيو 2023 من قبل رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، وبالتنسيق مع الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية، وشملت مقترحات للتعامل مع الوضع في غزة.

كما كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها القناة أن وحدة تنسيق العمل الحكومي قدمت قبل أشهر من 7 أكتوبر مقترحًا بقبول حكم حماس في غزة، إلى جانب توصية بتنفيذ هدنة طويلة الأمد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة القرارات السياسية والأمنية التي اتخذت قبل الأحداث.