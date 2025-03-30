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يديعوت أحرونوت: الضغط العسكري يعرض حياة الأسرى في غزة للخطر

10:30 ص الأحد 30 مارس 2025

غزة

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وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مصدر أمني، أن الضغط العسكري الإسرائيلي في غزة يهدد حياة الأسرى بشكل كبير، وسط غياب أي دعم داخل فريق التفاوض لمزاعم الحكومة بشأن إحراز تقدم في ملف المخطوفين.

وأكد المصدر أن "الكرة لا تزال تتدحرج في مكانها، ولا أحد سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على فرض صفقة تبادل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، في إشارة إلى تعثر الجهود المبذولة لاستعادة المحتجزين.

وبحسب الصحيفة، هناك اعتقاد متزايد بأن تعيين رون ديرمر رئيسًا لفريق التفاوض جاء لمنع تحقيق تقدم جوهري أكثر مما ينبغي، وهو ما يعزز حالة الجمود الحالية.

كما حذر المصدر من أن عدد جثث المخطوفين في غزة قد يرتفع مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يخشى أن يكون ثمن أي صفقة تبادل أسرى هو انهيار ائتلافه الحاكم، ما يدفعه إلى المماطلة في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضية.

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