الحوثيون: استخدمنا في مواجهاتنا مع الأمريكيين صواريخ مجنحة ومسيرات



وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه تم استخدام في مواجهة الحوثيين الأخيرة مع الأمريكيين صواريخ مجنحة ومسيرات بحرية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام حوثية، أعلنت أن طائرات أمريكية شنت 13 غارة على مواقع بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، بشمال البلاد.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الغارات شملت مديريات كتاف وآل سالم وسحار ومواقع شرقي المدينة.

والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الأمريكي عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد ميليشيا الحوثي، إذ قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إنها أسفرت عن مقتل العشرات.

وتشن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران هجمات على أهداف في إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 دعما للفلسطينيين في غزة.