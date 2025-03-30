وزير دفاع أمريكا: اليابان شريك لا غنى عنه لردع الصين



وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأحد، إن اليابان تلعب دورا لا غنى عنه في التصدي للعدوان الصيني من خلال مساعدة واشنطن على بناء ردع فعال في المنطقة، بما يشمل مضيق تايوان.

وقال هيجسيث لنظيره الياباني الجنرال ناكاتاني خلال اجتماع في طوكيو إننا نتشارك روح المحارب التي تميز قواتنا، وفقا لما ذكرته الغد.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليابان أنها ركيزة أساسية للسلام والأمن في المحيطين الهندي والهادي".

وأشار إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مثل الإدارات السابقة، ستواصل التعاون الوثيق مع حليفها الآسيوي الرئيسي.

ويقوم هيجسيث بزيارته الرسمية الأولى لآسيا، وتوجه إلى اليابان قادما من الفلبين.

وأكد وزير الدفاع الأمركي بيت هيجسيث الجمعة الماضية التزام الولايات المتحدة الصارم بمعاهدة دفاعية مع الفلبين وتعهد بنشر قدرات متقدمة هناك لتعزيز قدرات مانيلا على الردع في مواجهة التهديدات، ومن بينها العدوان الصيني.

والتقى هيجسيث مع نظيره جيلبرتو تيودورو والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وأكدوا على استمرار التعاون القوي في ظل التهديدات المتزايدة من الصين، والالتزام المشترك بالسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي وفي بحر الصين الجنوبي حيث تتهم مانيلا بكين بارتكاب أعمال عدائية بشكل متكرر.

وقال هيجسيث، إن الردع ضروري في جميع أنحاء العالم، وفي هذه المنطقة تحديدا، وفي بلدكم في ظل التهديدات من الصين.

وذكر أيضا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب ووصف الرئيس دونالد ترمب بأنه صانع سلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع تيودورو أن الرئيس ترامب يسعى للسلام، لكننا سنكون أقوياء من أجل تحقيق هذا السلام.

واستطرد يقول "سيعلم حلفاؤنا أننا نقف إلى جانبهم. قادة قواتنا البحرية مستعدون، وسيكونون مجهزين تجهيزا كاملا... نحن نعيد بناء جيشنا في عهد الرئيس ترامب".

وذكر أن من ضمن القدرات المتقدمة الإضافية التي ستنشرها الولايات المتحدة في الفلبين نظام صواريخ لضرب السفن ومركبات بحرية مُسيرة وصفها بأنها "ذات قدرات عالية".

وأكدت الصين عدم وجود أي مشاكل تتعلق بحرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي، وحثت الولايات المتحدة على التوقف عن "إثارة المواجهات الأيديولوجية" و"بث بذور الفتنة" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في إفادة صحفية اليوم الجمعة إنه طالما كان الجانب الأمريكي هو من يُشرك حلفاءه في الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي، وهو من لفّق مرارا ادعاءات زائفة حول تهديد الصين للحرية... في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف قوه أن الصين تنصح الفلبين أيضا بعدم التصرف وفقا للولايات المتحدة، وعدم محاولة إثارة مواجهة عسكرية.