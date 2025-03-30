ملك بريطانيا عن زلزال ميانمار: أنا والملكة كاميلا نشعر بصدمة وحزن



وكالات

أصدر الملك تشارلز الثالث، بيانا موجها إلى شعب ميانمار في أول تصريح له منذ دخوله المستشفى للعلاج من السرطان، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء البيان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام ستوريز"، معبرا عن حزنه البالغ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية والمقدسات الدينية.

وقال الملك: "أنا والملكة كاميلا نشعر بصدمة وحزن عميقين لما حدث، لقد تسبب الزلزال في خسائر مروعة بالأرواح، وتدمير المنازل ومصادر الرزق، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمعابد والأماكن المقدسة".

وأضاف: "أدرك حجم المعاناة التي يتحملها شعب ميانمار، وقد لطالما أُعجبت بصمودكم وقوتكم في وجه المحن".

واختتم كلماته قائلا: "أقدم تعازي القلبية لكل من فقد أحباءه أو منزله أو عمله جراء هذه الكارثة المؤلمة".

ويأتي هذا البيان بعد يومين من إعلان قصر باكنجهام دخول الملك المستشفى لإجراء فحوصات طارئة بسبب "آثار جانبية مؤقتة ناتجة عن علاج السرطان"، وفقًا لتصريح رسمي.

وأوضح المتحدث باسم قصر باكنجهام أن الفريق الطبي نصح بتأجيل جميع أنشطة الملك الجمعة كإجراء احترازي، مع تقديم اعتذارات لأي شخص تأثر بهذا القرار.

يُذكر أن الملك تشارلز قد خضع لجراحة البروستاتا مطلع العام، ثم كُشف لاحقا عن إصابته بالسرطان دون الإفصاح عن نوعه.

وقد غادر المستشفى بالفعل وعاد إلى مقر إقامته بلندن، حيث يواصل علاجه تحت الإشراف الطبي.