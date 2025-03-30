القوات الروسية تُسيطر على 3 بلدات جديدة شرقي أوكرانيا



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة في 3 مقاطعات بشرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن مجموعة "الشمال الروسية تمكنت، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا" في مقاطعة سومي، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية "خسائر في 5 ألوية عسكرية بالقرب من بلدات: "جورنال، جويفو، وأوليشنيا في مقاطعة كورسك".

وأضافت أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.

أكدت الوزارة، أن القوات الروسية تواصل دحر تشكيلات الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك.

وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 70890 عسكريا و402 دبابة و329 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2234 مركبة قتالية مدرعة و2569 سيارة و590 مدفعا ميدانيا".

وفي وقت سابق السبت أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة بانتيليمونوفكا في دونيتسك.

وأضافت أن القوات الأوكرانية خسرت على هذا المحور، نحو 300 جندي ودبابة.

وجاء في البيان ذاته أنه "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات دنيبر، تم تحرير بلدة شيرباكي" في مقاطعة زابوريجيا، إذ تم تحييد أكثر من 70 عسكريا ومركبة ومحطة حربية إلكترونية.