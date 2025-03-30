

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4989 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3742 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2910 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2079 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 155163 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.91 % إلى نحو 3085 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.