قوات الاحتلال تقتحم قريتي بيتللو ودير عمار في الضفة الغربية



وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قريتي بيتللو ودير عمار بمحافظة رام الله والبيرة.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت أيضا، مساء السبت، بلدة عزون، شرق قلقيلية، بحسب الغد.

كما سيرت آلياتها باتجاه منطقة الصفحة، ونصبت حاجزا عسكريا طيارا ومنعت حركة المواطنين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، على شاب قرب مدخل قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب محمد أشرف العمور، قرب مدخل قرية التوانة، ما تسبب بإصابته برضوض نقل على إثرها إلى المستشفى.