فرنسا: نرفض تدخل أمريكا في سياسات الاشتمال التي تعتمدها الشركات الفرنسية



وكالات

أعلنت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أن باريس ترفض "تدخل" السلطات الأمريكية في سياسة التنويع والاشتمال التي تعتمدها الشركات الفرنسية.

قالت الوزارة في بيان لها، إن "التدخل الأمريكي في سياسة الاشتمال التي تعتمدها الشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات والرسوم غير المبررة، أمر مرفوض".

وأكدت الوزارة أن فرنسا ستسعى إلى حماية الشركات المحلية سوية مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك زبائنها وقيمها.

كانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية قد أفادت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة هددت بفسخ العقود مع بعض الشركات الفرنسية إن لم تتخل عن سياسات التنويع والاشتمال، التي تفترض وجود حصص للتوظيف لممثلي مختلف الفئات، حسب الهوية الجندرية وغيرها.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلقت حملة للتخلي عن سياسات التنويع والمساواة والاشتمال في الولايات المتحدة وإنهاء جميع البرامج الحكومية في هذا المجال.