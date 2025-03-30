ترامب: جرينلاند ستكون أمريكية 100% دون استخدام القوة العسكرية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه واثق تماما من نجاح خطته للسيطرة والاستحواذ على جزيرة جرينلاند دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يستبعد أي خيار.

وأكد ترامب: أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم جرينلاند"، إذ قال ردا على سؤال حول جدوى مساعيه لضم الجزيرة: "سوف نحصل على جرينلاند 100%".

وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء"، وفقا لروسيا اليوم.

وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على جرينلاند، قال ترامب: "أنا لا أفكر في ذلك حقا، لا يهمني جرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا، إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من زيارة نائبه جي دي فانس إلى جرينلاند مع زوجته أوشا، في خطوة مثيرة للجدل وسط تصاعد اهتمام واشنطن بالاستحواذ على الجزيرة.

وأثناء وجوده في قاعدة بيتوفِك الفضائية، وهي قاعدة تابعة للقوات الفضائية الأمريكية على الساحل الشمالي الغربي لغرينلاند، قال فانس: "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة للغاية، أنتم لم تؤدوا عملا جيدا من أجل شعب غرينلاند".

وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاجن يوم السبت تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بجرينلاند.

وتركزت التظاهرة في كوبنهاغن بالقرب من السفارة الأمريكية وشارك فيها أكثر من 800 شخص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الدنماركية.

وحمل المتظاهرون أعلام جرينلاند والدنمارك ولافتات صغيرة كتب عليها "جرينلاند ليست للبيع".