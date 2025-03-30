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تحطم طائرة أمريكية في منطقة سكنية.. والسلطات تُحقق

02:56 ص الأحد 30 مارس 2025

تحطم طائرة أمريكية

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وكالات

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، أن طائرة صغيرة كانت تحلق من أيوا إلى مينيسوتا تحطمت السبت في منطقة سكنية بإحدى ضواحي مينيابوليس.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية، أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأشارت الإدارة إلى أن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سوكاتا تي بي إم 7" أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار مقاطعة أنوكا-بلاين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس، بحسب سكاي نيوز.

ولم يقدم المسؤولون معلومات على الفور عن وفيات محتملة أو إصابات تتعلق بحادث التحطم الذي وقع في بروكلين بارك، في حين يحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

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