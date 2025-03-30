إعلان

13 غارة أمريكية تستهدف مواقع بمحافظة صعدة في اليمن

01:43 ص الأحد 30 مارس 2025

غارة أمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام حوثية، أن طائرات أمريكية شنت 13 غارة على مواقع بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، بشمال البلاد.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الغارات شملت مديريات كتاف وآل سالم وسحار ومواقع شرقي المدينة.

والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الأمريكي عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد ميليشيا الحوثي، إذ قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إنها أسفرت عن مقتل العشرات.

وتشن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران هجمات على أهداف في إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 دعما للفلسطينيين في غزة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليمن غارة أمريكية على محافظة صعدة الحوثيون غارة أمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في إعلان رؤية هلال شوال.. المفتي يستحضر فلسطين بالدعاء والخريطة (صورة وفيديو)
الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك