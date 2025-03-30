‏السعودية.. بيان رسمي بشأن إغلاق فروع ومصنعي منشأة غذائية شهيرة: إجراء احترازي وحالات تسمم

وكالات

علٌّقت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، على ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع أحد المحال الغذائية في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس"، إنه: "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية.. توضح وزارة البلديات والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع، منوهة إلى أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت إلى الشفاء فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة".

وفي البيان، أكدت الوزارة "أنها قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات وتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل".

وشددت الوزارة، على أن "صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات".