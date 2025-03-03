إعلام عبري: استقالة رئيس شعبة العمليات بجيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، استقالة عوديد بسيوك، رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقالة قد تكون مرتبطة بالمسؤولية عن تفعيل الجيش خلال أحداث السابع من أكتوبر.

في سياق آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين تشهد حالة من الجمود، في انتظار وصول الوسيط الأمريكي، عاموس هوكستين (ويتكوف).

وأضافت المصادر أن موعد وصول ويتكوف إلى إسرائيل لم يُحدد بعد، لكن التقديرات تشير إلى أنه سيصل بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

أما فيما يتعلق بالتصعيد العسكري، فقد أوضحت المصادر أن استئناف العمليات القتالية في غزة قد يتأخر، بسبب تغيير رئيس الأركان، وما يترتب عليه من إعادة ترتيب الخطط العسكرية.