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حماس: لا نريد أن نكون جزءًا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني

11:05 م الإثنين 03 مارس 2025

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم

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وكالات

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة، دون أن تتضمن تمثيلًا لها، وفقًا لما نقلته قناة الأقصى الفضائية.

وأضاف قاسم: "لا نريد أن نكون جزءًا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني"، مشددًا على أن الحركة لن تكون عائقًا أمام أي ترتيبات تحظى بإجماع وطني فلسطيني.

وأشار إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى "مقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي"، في إشارة إلى أهمية الدور الإقليمي في دعم أي حلول مستقبلية بشأن غزة.

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