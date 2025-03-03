خطة غزة على الطاولة.. توافد القادة العرب إلى القاهرة لحسم الموقف

وكالات

عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة في القاهرة، وذلك قبيل القمة الطارئة لجامعة الدول العربية، المقرر انعقادها غدا الثلاثاء، لبحث خطة إعادة إعمار قطاع غزة، عقب المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يناقش القادة العرب أو ممثلوهم في القمة، التي ستعقد غدا الثلاثاء 4 مارس الجاري، مقترحًا مصريًا يتعلق بالوضع في قطاع غزة.

وشارك وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري التحضيري، بينما التقى نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في اجتماع ثنائي قبل القمة، بهدف التحضير للفعاليات المرتقبة، وفقا ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وصول رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى القاهرة، الاثنين، للمشاركة في القمة.

كما أعلنت الكويت أن ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سيترأس وفد بلاده في القمة.

وفي البحرين، أفاد الديوان الملكي بأن الملك حمد بن عيسى سيغادر إلى القاهرة، الاثنين، مترأسًا وفد بلاده في الاجتماع.

ووصل رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى العاصمة المصرية، الاثنين، للمشاركة في القمة، بينما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، سيغادر السعودية متوجهًا إلى القاهرة صباح الثلاثاء لحضور الاجتماع.

كما وصل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى القاهرة، الاثنين، للمشاركة في القمة العربية الطارئة.

أعلنت الخارجية التونسية، الاثنين، أن الرئيس قيس سعيّد كلف وزير خارجيته، محمد علي النفطي، برئاسة الوفد التونسي المشارك في القمة، دون توضيح سبب الغياب.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عدم مشاركته، مكلفًا وزير الخارجية، أحمد عطاف، بتمثيل الجزائر في القمة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن القرار جاء نتيجة "اختلالات ونقائص في المسار التحضيري للقمة"، مشيرة إلى أن "مجموعة محدودة من الدول العربية استأثرت بإعداد مخرجات القمة دون التنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية".

لم تصدر بعد أي تأكيدات رسمية بشأن الوفود التي ستمثل السعودية، الإمارات، قطر، المغرب، وسوريا.

وكان رئيس الإدارة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، قد تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة، فيما وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى مقر الجامعة العربية لحضور الجلسة التحضيرية.

كما وُجِّهت دعوة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لحضور القمة.

أما فيما يتعلق بالمغرب، فلم يُحدد بعد ما إذا كان الملك محمد السادس سيحضر القمة شخصيًا أم سينيب أحد المسؤولين.

وكان العاهل المغربي قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية في الكتف الأيسر، ويواصل حصص التأهيل الوظيفي، ما قد يؤثر على قدرته على حضور الاجتماعات الطويلة، وفق بيان رسمي للديوان الملكي المغربي.