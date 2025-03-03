البث العبرية: مفاوضات إطلاق سراح الأسرى متعثرة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين تشهد حالة من الجمود، في انتظار وصول الوسيط الأمريكي، عاموس هوكستين (ويتكوف).

وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لوصول ويتكوف إلى إسرائيل، لكن التقديرات تشير إلى أنه سيصل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن استئناف إسرائيل للقتال في غزة قد يستغرق بعض الوقت، بسبب تغيير رئيس الأركان وتأثير ذلك على سير العمليات العسكرية.