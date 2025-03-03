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وول ستريت جورنال: أوروبا لا تتحدث علنًا عن التهديدات التي تواجه الناتو

09:02 م الإثنين 03 مارس 2025

حلف شمال الأطلسي

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وكالات
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقوم على مبدأ دفاع الولايات المتحدة عن أي حليف، ولكن هذا المبدأ أصبح الآن محل تساؤل.
وأشار الصحيفة، إلى أن زعماء أوروبا الذين يعتمدون على الناتو يمتنعون عن الحديث علنًا عن التهديدات التي تواجه الحلف، مضيفة أن بعض زعماء أوروبا باتوا يتحدثون عن خطط بديلة لمبادئ الناتو.
وأفادت وول ستريت جورنال، بأن "الأوروبيون في حالة توتر شديد ويتساءلون ما إذا كانوا قادرين على مواجهة روسيا بدون الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي سياق متصل، طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بانسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك بعد دعوات سابقة من قبل نواب جمهوريين طالبوا بانسحاب واشنطن من الحلف.

وتأتي تصريحات ماسك في أعقاب دعوة السيناتور الجمهوري مايك لي، من ولاية يوتا، الذي طرح الشهر الماضي مشروع قانون في الكونجرس يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، معتبرًا أن المنظمة أصبحت "منصة للطغاة ومنبرًا لمهاجمة أمريكا وحلفائها".

كما صعّد لي موقفه، داعيًا إلى الانسحاب من الناتو أيضًا، مستشهدًا بقرار شركة "هالتباك بنكز" النرويجية التوقف عن تزويد البحرية الأمريكية بالوقود، احتجاجًا على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.

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حلف شمال الأطلسي الاتحاد الأوروبي حلف الناتو
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