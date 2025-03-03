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الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة

08:57 م الإثنين 03 مارس 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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وكالات
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير العمل محمد جبران، وسفير فلسطين في مصر دياب اللوح.
ويرافق عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إلى جانب السفير دياب اللوح.

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محمود عباس فلسطين القمة العربية الطارئة
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