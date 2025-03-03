أردوغان: أكبر أمانينا إنشاء سوريا مستقرة

وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في إنشاء سوريا مستقرة تضم جميع أطياف المجتمع، مشددًا على رفض أي محاولات لتقسيمها كما حدث قبل قرن.

جاء ذلك خلال كلمته في برنامج "الإفطار مع السفراء" الذي عُقد في مركز مؤتمر حزب العدالة والتنمية، إذ قال: "أكبر أمانينا إنشاء سوريا مستقرة تضم جميع أطياف المجتمع، وسنكون إلى جانبها في كل الأحوال".

وأضاف أردوغان، "لا يمكن لأي دولة أن تصل إلى الأمن من خلال استثارة الأقليات والعرقيات المختلفة في سوريا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة وحدها دفع فاتورة الهدم الذي تعرضت له سوريا على مدى سنوات الحرب الطويلة.

وبخصوص قطاع غزة، قال الرئيس التركي إن إسرائيل ليست ملتزمة بأي تعهد وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحاول الممطالة ببنود وقف إطلاق النار.