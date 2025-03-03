إعلان

أردوغان: أكبر أمانينا إنشاء سوريا مستقرة

08:46 م الإثنين 03 مارس 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في إنشاء سوريا مستقرة تضم جميع أطياف المجتمع، مشددًا على رفض أي محاولات لتقسيمها كما حدث قبل قرن.

جاء ذلك خلال كلمته في برنامج "الإفطار مع السفراء" الذي عُقد في مركز مؤتمر حزب العدالة والتنمية، إذ قال: "أكبر أمانينا إنشاء سوريا مستقرة تضم جميع أطياف المجتمع، وسنكون إلى جانبها في كل الأحوال".
وأضاف أردوغان، "لا يمكن لأي دولة أن تصل إلى الأمن من خلال استثارة الأقليات والعرقيات المختلفة في سوريا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة وحدها دفع فاتورة الهدم الذي تعرضت له سوريا على مدى سنوات الحرب الطويلة.
وبخصوص قطاع غزة، قال الرئيس التركي إن إسرائيل ليست ملتزمة بأي تعهد وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحاول الممطالة ببنود وقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أردوغان سوريا تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

زينة تدخل في نوبة ضحك بسبب رامز جلال.. ماذا قال عن بطانة فستان رانيا يوسف؟
صحتك في رمضان| يحارب أمراض السكر والقلب والكوليسترول.. مشروب رمضاني احذر تناوله في هذه الحالة
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك