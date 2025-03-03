ترامب يرد على تصريح زيلينسكي بشأن السلام مع روسيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأن السلام مع روسيا بعيد هو "أسوأ تصريح يمكن أن يصدر عنه ولن نتحمله لفترة أطول".

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، "زيلنسكي لا يريد السلام طالما حظي بدعم من الولايات المتحدة".

وتابع: "أما أوروبا، فقد أكدت خلال اجتماعها مع زيلينسكي أنها غير قادرة على المضي قدمًا دون الدور الأمريكي، وهو تصريح قد لا يكون الأنسب لإظهار القوة في مواجهة روسيا. بماذا كانوا يفكرون؟".

وكان الرئيس الأوكراني قال إن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا "لا يزال بعيدًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن يستمر الدعم الأمريكي برغم علاقاته المتوترة في الفترة الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف زيلنسكي "أعتقد أن علاقتنا مع الولايات المتحدة ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية"، في إشارة إلى دعم واشنطن خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن زيلنسكي قوله في مؤتمر صحفي باللغة الأوكرانية قبل مغادرته لندن مساء الأحد "أعتقد أن أوكرانيا لديها شراكة قوية بما يكفي مع الولايات المتحدة" للحفاظ على تدفق الدعم.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، الجمعة، والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.

وفي وقتٍ سابق، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات"، ودعى أوكرانيا إلى إجراء انتخابات رئاسية.