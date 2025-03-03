وول ستريت جورنال: الخلاف بين ترامب وزيلينسكي أضر بالناتو

وكالات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الخلاف بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي ألحق أضرارًا جسيمة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وول ستريت جورنال عن جيمس ستافريديس، القائد السابق للناتو، قوله "نخشى أن يكون الحلف في أيامه الأخيرة".

واندلعت مشادة كلامية حادة، الجمعة، بين ترامب وزيلينسكي خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.