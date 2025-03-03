طرد زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان من جلسة الكنيست

وكالات

طرد رئيس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، زعيم "حزب العمل" يائير جولان من الجلسة المنعقدة، والتي تشهد خطابًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت جلسة الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق بشأن 7 أكتوبر اشتباكات بالأيدي بين عائلات قتلى إسرائيليين ورجال أمن، بعدما منع الحرس عائلات الأسرى الإسرائيليين من الصعود إلى شرفة الزوار في قاعة الجلسات، حسبما أفاد به إعلام عبري.

وتابعت وسائل الإعلام العبرية. أن الاشتباكات اندلعت بقوة بين عائلات الأسرى والأمن داخل مبنى الكنيست. أثناء محاولتهم الدخول حيث تتم مناقشة تشكيل لجنة للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر.

وجددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، التأكيد على مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقالت عائلات الأسرى، "لن نسمح لأحد بالتهرب من مسؤولياته إزاء تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر".