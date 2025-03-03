نتنياهو يعلن الاستعداد للمرحلة المقبلة من الحرب

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للمراحل المقبلة من الحرب. معلنًا عدم التوقف.

وتابع نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست اليوم الإثنين: " بفضل إصراري والضغط على حماس وصلنا لصفقة أفضل بكثير، حيث استعدنا من يد حماس 25 من الأسرى أحياء وهو أكثر مما كان متاحا".

وأضاف نتنياهو ردا على انتقادات في الكنيست: "تنشرون الأكاذيب"، متهمًا المعارضة بـ"الكذب" في ملف إعادة الأسرى.

وخلال كلمة نتنياهو وجه رئيس الكنيست بإخلاء القاعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميًا، أول أمس السبت، والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.