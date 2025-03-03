وزير الدفاع الإسرائيلي: إنشاء جدار وبؤر استيطانية عند الحدود الأردنية خلال الأشهر المقبلة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستبدأ العمل على إنشاء جدار عند الحدود الأردنية خلال الأشهر المقبلة.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته الإثنين: "سنبدأ العمل على إنشاء جدار عند الحدود الأردنية خلال الأشهر المقبلة، على أن ينتهي العمل به خلال 3 سنوات، إضافة إلى إقامة بؤر استيطانية على طول مسار الحدود".

وزعم كاتس، أنّ الجدار الذي سيتم إنشائه عند الحدود الأردنية سيعمل على منع تهريب الأسلحة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها كاتس في منطقة غور الأردن التقى خلالها برؤساء السلطات المحلية، مشيرا إلى أن الجدار سيكون بطول 425 كيلومترًا، يمتد من جنوب الجولان وحتى شمال إيلات بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليار شيكل.

وقال كاتس،خلال الجولة التفقدية، "جئت لزيارة منطقة غور الأردن والتقيت مع رؤساء المجالس في المنطقة وأخبرتهم أننا سنكمل بسرعة إقامة السياج الأمني على حدود إسرائيل – الأردن لمنع تهريب السلاح، ولتقوية الاستيطان"، وفق زعمه.