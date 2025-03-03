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رئيسة المكسيك: لدينا خطة بديلة للرد على ترامب بشأن الرسوم الجمركية

05:14 م الإثنين 03 مارس 2025

كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، قولها "لدينا خطة بديلة في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على صادراتنا لبلاده".

وأضافت شينباوم، "ننسق بشكل جيد مع الولايات المتحدة بشأن التجارة ومخدر "الفنتانيل "، وفق رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على كل من المكسيك وكندا، وذلك بسبب الهجرة غير الشرعية فضلًا عن تهريب مخدر الفنتانيل عبر الحدود مع أمريكا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شينباوم بعد اتصال مع ترامب، تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين، لمعالجة تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا.

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رئيسة المكسيك الحرب التجارية دونالد ترامب الرسوم الجمركية كلوديا شينباوم
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