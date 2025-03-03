معاريف: من غير المتوقع أن يزور ويتكوف إسرائيل خلال أيام

وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إنه من غير المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل في الأيام القليلة القادمة.

كما نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن ويتكوف لن يأتي لإسرائيل دون تقدم في المفاوضات وسيأتي فقط من أجل إتمام الصفقة.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي مشارك في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قوله إن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات.