سموتريتش: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.

وتابع إنه: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة ترامب لتهجير سكانها.

ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدما في الاتفاق.