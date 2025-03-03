إعلان

سموتريتش: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة

04:44 م الإثنين 03 مارس 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.
وتابع إنه: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة ترامب لتهجير سكانها.
ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدما في الاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قلق أممي من ممارسات إسرائيل بالضفة الغربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات