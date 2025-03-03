شكّل قرية صغيرة من عائلته .. رجل تنزاني لديه 104 أبناء و144 حفيدًا

وكالات

شكّل إرنستو كابينجا من تنزانيا، ما يشبه قرية صغيرة من عائلته فقط، إذ تضم عائلته الكبيرة 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدًا، ما أثار دهشة الكثيرين.

ووفق الموقع الإخباري Oddity Central، فإن قصة كابينجا بدأت عام 1961 عندما تزوج زوجته الأولى، لكن أصر والده على إنشاء عائلة كبيرة، وشجعه على الزواج عدة مرات أخرى، ومع مرور الوقت أصبح عدد زوجات كابينجا 20 زوجة، لكن بعضهن تركن العائلة، وبقي لديه الآن 16 زوجة، ونتيجة كل هذه الزيجات أصبحت عائلته تضم 104 أولاد و144 حفيدًا.

Chłop z Afryki ma 248 dzieci i wnuków. Przyznaje, że nie pamięta ich imion 😆



Tanzańczyk Ernesto Muinuchi Kapinga, który ma 16 żon, 104 dzieci i 144 wnuków, mieszka ze swoją wielką rodziną w miejscu, które wygląda jak wioska. Swoją pierwszą żonę poślubił w 1961 roku, a następnie… pic.twitter.com/wwgRToGMdz — Krengiel🇵🇱 (@krolbijedame) March 3, 2025

وشبه الموقع عائلة كابينجا بـ القرية الصغيرة، فكل زوجة تعيش حاليًا في منزل، ويساعدها أبناؤها وأحفادها في الأعمال المنزلية.

ومن جهته قال إرنستو كابينجا:"في هذه الأسرة كل شخص لديه دور، فنحن نزرع ونأكل معا.. نؤمن الغذاء والاحتياجات بالاعتماد على زراعة الذرة والفاصوليا والموز، ونأكل بعض المنتجات ونبيع الباقي، وعلى الرغم من حجم العائلة الكبيرة إلا أن الصراعات بين أفراد الأسرة نادرًا ما تنشأ، تناقش الزوجات جميع المشاكل بصراحة، وإذا لم يتوصلوا إلى حل يلجؤون إلى للمشورة".

Incroyable mais vrai ! Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga, un Tanzanien, a bâti une famille gigantesque avec 16 épouses, 104 enfants et 144 petits-enfants. Découvrez son mode de vie unique et son organisation impressionnante !#Polygamie #Tanzanie https://t.co/pZS1WZvYR2 — Zena Kulture (@Zenakulture) February 27, 2025

ولفت كابينجا إلى أنه لا يتذكر أسماء جميع أبنائه وأحفاده، إذ يتذكر حوالي 50 اسمًا فقط، ويتعرف على الباقي من خلال وجوههم.