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شكّل قرية صغيرة من عائلته .. رجل تنزاني لديه 104 أبناء و144 حفيدًا

04:41 م الإثنين 03 مارس 2025
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    إرنستو كابينجا
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    رجل تنزاني لديه 104 أبناء
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    رجل تنزاني لديه 104 أبناء
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وكالات

شكّل إرنستو كابينجا من تنزانيا، ما يشبه قرية صغيرة من عائلته فقط، إذ تضم عائلته الكبيرة 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدًا، ما أثار دهشة الكثيرين.

ووفق الموقع الإخباري Oddity Central، فإن قصة كابينجا بدأت عام 1961 عندما تزوج زوجته الأولى، لكن أصر والده على إنشاء عائلة كبيرة، وشجعه على الزواج عدة مرات أخرى، ومع مرور الوقت أصبح عدد زوجات كابينجا 20 زوجة، لكن بعضهن تركن العائلة، وبقي لديه الآن 16 زوجة، ونتيجة كل هذه الزيجات أصبحت عائلته تضم 104 أولاد و144 حفيدًا.

وشبه الموقع عائلة كابينجا بـ القرية الصغيرة، فكل زوجة تعيش حاليًا في منزل، ويساعدها أبناؤها وأحفادها في الأعمال المنزلية.

ومن جهته قال إرنستو كابينجا:"في هذه الأسرة كل شخص لديه دور، فنحن نزرع ونأكل معا.. نؤمن الغذاء والاحتياجات بالاعتماد على زراعة الذرة والفاصوليا والموز، ونأكل بعض المنتجات ونبيع الباقي، وعلى الرغم من حجم العائلة الكبيرة إلا أن الصراعات بين أفراد الأسرة نادرًا ما تنشأ، تناقش الزوجات جميع المشاكل بصراحة، وإذا لم يتوصلوا إلى حل يلجؤون إلى للمشورة".

ولفت كابينجا إلى أنه لا يتذكر أسماء جميع أبنائه وأحفاده، إذ يتذكر حوالي 50 اسمًا فقط، ويتعرف على الباقي من خلال وجوههم.

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تنزانيا إرنستو كابينجا
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