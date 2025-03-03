مقتل وإصابة 27 شخصًا خلال عملية الدهس بمدينة مانهايم الألمانية

(وكالات)

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن عملية الدهس في مدينة مانهايم الألمانية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.

وقالت الصحيفة الألمانية، إنه من بين إجمالي المصابين يوجد 15 شخصا حالتهم خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الألمانية، حالة الطوارئ في مدينة مانهايم، عقب عملية دهس مروعة استهدفت المارة وسط المدينة.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، انطلقت سيارة سوداء من طراز SUV بسرعة عالية واصطدمت بحشد من المواطنين.

وعلى الفور، انتشرت وحدات الشرطة المسلحة في أنحاء وسط المدينة، بينما حثّت السلطات المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.

وفي بيان رسمي، ذكرت الشرطة المحلية: "هناك حاليًا عملية أمنية في وسط مدينة مانهايم، في المنطقة المحيطة ببرج المياه وبلانكينكوف. تتوجه قوات الشرطة وأجهزة الإسعاف إلى الموقع. لا تتوفر معلومات إضافية حتى الآن. في هذا السياق، قد تحدث اضطرابات مرورية مؤقتة في وسط المدينة".