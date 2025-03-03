القوات الإسرائيلية تطلق سراح مزارع اختطفته من أرضه في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أقدمت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، على إطلاق سراح مزارع اختطفته اثناء العمل في أرضه بسهل بلدة العباسية في جنوب لبنان.

وتوغلت دورية للجيش الإسرائيلي اليوم من موقعها عند الأطراف الجنوبية لبلدة العباسية الحدودية باتجاه سهل العباسية، وأقدمت على خطف مزارع كان يعمل في أرضه قبل أن تعود وتطلق سراحه لاحقا، حسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مواطناً أصيب في قدمه جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار في بلدة كفركلا مما استدعى نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي في جنوب لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.