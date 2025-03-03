سرقة على الهواء.. لصوص يسرقون هاتف صحفي برازيلي خلال تغطيته كرنفال ريو دي جانيرو (فيديو)
(وكالات)
تعرض صحفي برازيلي للسرقة أثناء بث مباشر خلال تغطيته لفعاليات كرنفال ريو دي جانيرو الشهير. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتراب مجموعة من الأشخاص من الصحفي، حيث قاموا برشه برذاذ الزينة على وجهه، مما أعاق رؤيته مؤقتًا. وفي تلك الأثناء، استغل أحدهم الفرصة لانتزاع هاتفه المحمول من يده والفرار به، وذلك أثناء البث المباشر.
الحادثة أثارت جدلاً واسعًا حول ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث العامة والمهرجانات الكبرى.
يُذكر أن كرنفال ريو دي جانيرو يُعتبر من أكبر المهرجانات في العالم، ويستقطب سنويًا ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الاحتفالات والعروض الموسيقية والراقصة.
سرقوا هاتفه على الهواء مباشرة! صحفي برازيلي يتعرض للسرقة والرش برذاذ الزينة أثناء تغطيته لاحتفالات كرنفال ريو دي جانيرو.#ترند #فيديو #viral #اكسبلور #البرازيل #سرقة #كرنفال pic.twitter.com/0YbHM6IxLP— RT Arabic (@RTarabic) March 2, 2025
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