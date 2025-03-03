إعلان

قيادي بحماس: هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق

03:26 م الإثنين 03 مارس 2025

حركة حماس أسامة حمدان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يسعى الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني.


وأضاف حمدان، "حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك"، مؤكدًا أن هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق.


وأشار القيادي في حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا لقطاع غزة، بالإضافة إلى منع الاحتلال القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه.


وقال أسامة حمدان، إن الاحتلال أدخل 15 بيتًا متنقلًا فقط من أصل 65 ألفًا متفقًا عليها، كما منع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة بناء المستشفيات ومعدات الدفاع المدني وتشغيل محطة الكهرباء.


وأوضح حمدان، أن آليات الاحتلال استمرت بالتقدم والتوغل بشكل يومي، وتم رصد 210 خرقًا لطائرات الاحتلال.


ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن الاحتلال منع النازحين من العودة لأراضيهم يومين كاملين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة حمدان حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. رتب أولوياتك
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات