قيادي بحماس: هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق

وكالات



قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يسعى الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني.



وأضاف حمدان، "حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك"، مؤكدًا أن هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق.



وأشار القيادي في حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا لقطاع غزة، بالإضافة إلى منع الاحتلال القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه.



وقال أسامة حمدان، إن الاحتلال أدخل 15 بيتًا متنقلًا فقط من أصل 65 ألفًا متفقًا عليها، كما منع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة بناء المستشفيات ومعدات الدفاع المدني وتشغيل محطة الكهرباء.



وأوضح حمدان، أن آليات الاحتلال استمرت بالتقدم والتوغل بشكل يومي، وتم رصد 210 خرقًا لطائرات الاحتلال.



ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن الاحتلال منع النازحين من العودة لأراضيهم يومين كاملين.