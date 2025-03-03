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الكرملين ينتقد دبلوماسية زيلينسكي بعد خلافه مع ترامب

02:17 م الإثنين 03 مارس 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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موسكو- (د ب أ)

انتقد الكرملين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية لقائه الساخن في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن الرئيس الأوكراني أظهر " افتقارا تاما للمهارات الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء في تصريحات صدرت اليوم الاثنين إن الخلاف كان " غير مسبوق".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شاهد لقاء الرئيسين الجمعة الماضية، الذي تطور سريعا إلى تراشق، حيث اتهم ترامب زيلينسكي بعدم امتنانه للدعم الأمريكي لبلاده.

وتم اختصار المباحثات، التي أجريت أمام وسائل الاعلام، وغادر الوفد الأوكراني البيت الأبيض بدون توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن.

وسخر الساسة الروس من هذه الواقعة، ولكن هذا أول رد فعل يصدر من مكتب بوتين.

وقال بيسكوف إن المباحثات بين ترامب وزيلينسكي أظهرت مدى صعوبة تحقيق اتفاق سلام. وأضاف بيسكوف " النظام في كييف وزيلينسكي لا يريدان السلام. يريدان استمرار الحرب" مكررا تصريحات ترامب التي أدلى بها الجمعة الماضية.

وأكد زيلينسكي خلال اللقاء أنه يريد إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا.

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