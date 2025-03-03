وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي ترتيبات القمة العربية الطارئة بشأن غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة.

أشاد عبد العاطي بما يشهده مسار العلاقات الثنائية المصرية التونسية من طفرة خلال السنوات الماضية، بما أسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون القائمة بين البلدين، والحفاظ على دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة.

بحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على رفض أي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وكذلك ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، مشددين على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وتطرق عبد العاطي مع نظيره التونسي إلى جهود إعادة إعمار غزة والترتيبات الخاصة بانعقاد القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة غدا الرابع من مارس.