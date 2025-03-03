حماس تدعو مصر لاتخاذ خطوات تمنع إسرائيل من تنفيذ سياسات التجويع

(وكالات)

دعا حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، مصر والدول العربية إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من الاستمرار في سياستها الحالية، محذرًا من أن التجويع المتعمد يهدف إلى تمهيد الطريق لمخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وحذرت حركة حماس، من أن المخطط والسياسات الإسرائيلية بحق قطاع غزة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

وأعربت حركة حماس، عن تقديرها للمواقف العربية والدولية التي أعربت عن رفضها لسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، وقف إدخال المساعدات والأغذية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بسبب رفض حماس المقترح الأمريكي لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.